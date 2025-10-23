PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Tasche in Linienbus geraubt - Polizei bittet um Hinweise

Witten (ots)

Da ein Raubdelikt vom 26. September noch nicht abschließend geklärt werden konnte, bittet die Polizei um Hinweise.

Ein 18-jähriger Wittener stieg gegen 15.30 Uhr an der Haltestelle "Neuer Weg" in den Bus der Linie 376 Richtung Witten Hauptbahnhof. Wenige Minuten später trat ein bislang unbekannter Mann an ihn heran, drohte ihm Gewalt an und forderte die Herausgabe seiner Umhängetasche, einem Fanartikel des VfL Bochum 1848. Seine Geldbörse konnte der Wittener vorher entnehmen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

   - 27 bis 35 Jahre alt
   - 1,85 m groß
   - athletische Figur
   - hellblonde Haare
   - Drei-Tage-Bart
   - bekleidet mit einer gelben Jacke mit BVB-Logo, blauer Jeans und 
     schwarzen Schuhen

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

