POL-BO: Mutmaßliche Einbrecherinnen auf frischer Tat ertappt - Kripo ermittelt

Herne (ots)

Auf frischer Tat ertappt wurden zwei mutmaßliche Einbrecherinnen am Mittwoch, 22. Oktober, in Herne.

Gegen 10.50 Uhr bemerkte die Wohnungsinhaberin (78) die beiden jungen Frauen, die sich Zugang zu dem Wohnhaus an der Bielefelder Straße verschaffen wollten. Sie bat ihren Nachbarn (57) um Hilfe; diesem gelang es, eine der beiden Frauen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Die Polizeibeamten nahmen die Tatverdächtige mit zur Wache. Da sie angab, 13 Jahre alt zu sein, sich aber nicht ausweisen konnte, wurde sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen dem Jugendamt übergeben.

Die andere Tatverdächtige konnte flüchten. Sie wird wie folgt beschrieben: 15 bis 17 Jahre alt, kräftige Figur, lange schwarze Haare, dunklerer Teint, "osteuropäisches Aussehen".

Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

