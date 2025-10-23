PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Mutmaßliche Einbrecherinnen auf frischer Tat ertappt - Kripo ermittelt

Herne (ots)

Auf frischer Tat ertappt wurden zwei mutmaßliche Einbrecherinnen am Mittwoch, 22. Oktober, in Herne.

Gegen 10.50 Uhr bemerkte die Wohnungsinhaberin (78) die beiden jungen Frauen, die sich Zugang zu dem Wohnhaus an der Bielefelder Straße verschaffen wollten. Sie bat ihren Nachbarn (57) um Hilfe; diesem gelang es, eine der beiden Frauen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Die Polizeibeamten nahmen die Tatverdächtige mit zur Wache. Da sie angab, 13 Jahre alt zu sein, sich aber nicht ausweisen konnte, wurde sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen dem Jugendamt übergeben.

Die andere Tatverdächtige konnte flüchten. Sie wird wie folgt beschrieben: 15 bis 17 Jahre alt, kräftige Figur, lange schwarze Haare, dunklerer Teint, "osteuropäisches Aussehen".

Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 12:39

    POL-BO: Mehr Sichtbarkeit, mehr Sicherheit: Radfahrveranstaltung am 24. Oktober im Ruhrpark Bochum

    Bochum (ots) - Am Freitag, 24. Oktober, dreht sich im Ruhrpark Bochum alles um das sichere Fahrradfahren in der dunklen Jahreszeit. In der Zeit von 12 bis 17 Uhr lädt die Polizei Bochum gemeinsam mit der Verkehrswacht Bochum und der Verkehrsüberwachung der Stadt Bochum alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einer Informations- und Mitmachaktion rund um das ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 12:18

    POL-BO: Politisches Graffiti: Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Herne (ots) - Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung durch ein politisches Graffiti in Herne-Baukau und bittet um Zeugenhinweise. Unbekannte haben im Bereich der Kirche an der Roonstraße 84 den Schaukasten einer politischen Partei mit Sprühfarbe beschmiert. Entdeckt wurde das Graffiti am Mittwoch, 22. Oktober, gegen 13 Uhr - wann es genau gesprüht wurde, ist unklar. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 11:00

    POL-BO: Tatverdächtiger flüchtet vor der Polizei - und versteckt sich im Kleiderschrank

    Bochum (ots) - Im Kleiderschrank versteckte sich ein Tatverdächtiger vor der Polizei. Guter Versuch - gefunden haben die Beamten ihn trotzdem. Am Dienstag, 21. Oktober, fiel Einsatzkräften der Polizeiwache Bochum-West gegen 23.30 Uhr ein Fahrzeug durch seine unsichere Fahrweise auf. Als die Polizisten den Fahrer anhalten wollten, gab er Gas und flüchtete in einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren