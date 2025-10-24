Polizei Bochum

POL-BO: Täter entreißt Bochumerin (75) die Handtasche - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Handtasche an Bushaltestelle geraubt - das ist einer 75-jährigen Bochumerin am Donnerstag, 23. Oktober, in Wattenscheid passiert.

Die Frau wartete gegen 16.35 Uhr am August-Bebel-Platz auf den Bus der Linie 363, als ihr plötzlich ein unbekannter junger Mann von hinten die Handtasche entriss. Danach flüchtete der Täter in Richtung Voedestraße. Der Mann kann nicht näher beschrieben werden.

Die Polizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

