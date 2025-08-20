Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS)

HöMS: "Digitalisierung und Bürokratieabbau im kommunalen Praxisbeispiel"

Wiesbaden (ots)

die Kreisstadt Hofheim am Taunus startet eine Kooperation mit der Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) zum Thema "Digitalisierung und Bürokratieabbau im kommunalen Praxisbeispiel".

Staatssekretärin für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung, Karin Müller, stellt das Projekt gemeinsam mit Hofheims Bürgermeister Christian Vogt und dem Präsidenten der HöMS, Dr. Walter Seubert, am

Mittwoch, 27. August 2025, 11 Uhr ,

im Hofheimer Rathaus, Raum Chinon (Zugang über den Richard-Zorn-Weg) , Chinonplatz 2, 65719 Hofheim am Taunus,vor.

