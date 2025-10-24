Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall auf nasser Fahrbahn: Mofafahrer (60) schwer verletzt

Bochum (ots)

Schwer verletzt wurde ein Mofafahrer (60) bei einem Alleinunfall am Donnerstagnachmittag, 23. Oktober, in Langendreer.

Der Bochumer war gegen 16.40 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Unterstraße unterwegs. Nach aktuellem Stand rutschte er im Bereich der Alten Weststraße aufgrund der nassen Fahrbahn auf den Straßenbahnschienen weg, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 60-Jährigen ins Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell