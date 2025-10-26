Polizei Bochum

POL-BO: Schwer verletzter Mann nach Sturz mit E-Scooter - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Ein 64-jähriger Herner hat sich am Samstagabend, 25. Oktober, gegen 19.05 Uhr, bei einem Sturz in Herne-Baukau schwer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, um die Umstände des Geschehens zu klären.

Nachdem die Polizei über die Feuerwehrleitstelle von dem Unfall Kenntnis erhalten hatte, trafen die Beamten am Unfallort an der Einmündung Nordstraße/Bertastraße auf den Verletzten. Neben dem Mann lag sein E-Scooter.

Der Herner machte gegenüber den Polizisten widersprüchliche Angaben zum Sturzgeschehen. Es muss nun ermittelt werden, ob der alkoholisierte Mann (1,78 Promille) den E-Scooter fuhr oder schob, als er zu Fall kam. Nach ersten Erkenntnissen war keine weitere Person an dem Unfall beteiligt.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen zu dem Unfallgeschehen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0234 / 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell