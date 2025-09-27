Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Verkehrsunfall auf der Johanna-Sebus-Straße - Auto von Böschung geborgen

Kleve-Wardhausen (ots)

Am Vormittag des 26. Septembers kam es auf der Johanna-Sebus-Straße in Wardhausen in Fahrtrichtung Kleve zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw war gegen 9:50 Uhr von der Fahrbahn abgekommen, hatte mehrere Metallpfosten einer seitlichen Begrenzung durchbrochen und war schließlich schräg an der Böschung zum Spoykanal hängen geblieben. Die beiden Insassen konnten sich unverletzt selbst befreien.

Die Feuerwehr Kleve rückte mit dem Rüstwagen zur Einsatzstelle aus (Stichwort H0 Amtshilfe) und sicherte die Unfallstelle. Zusätzlich wurde festgestellt, dass keine Betriebsstoffe ausgetreten waren. Da eine Bergung mit der Seilwinde eventuell die Ölwanne beschädigt hätte, wurde das Technische Hilfswerk hinzugezogen.

Das THW Kleve war mit 13 Einsatzkräften vor Ort. Um von der Wasserseite an das Fahrzeug heranzukommen und dort einen Anschlagpunkt für die Bergung mit dem Kran zu setzen, wurde ein Boot genutzt. Anschließend wurde das Auto aus der Böschung gehoben. Parallel dazu übernahm die Polizei die Sperrung der Straße und die Unfallaufnahme.

Der Einsatz konnte nach rund drei Stunden gegen 13:00 Uhr beendet werden. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert und die Straße anschließend wieder freigegeben. Im Anschluss sperrte die Stadt Kleve die beschädigte Seitenbegrenzung provisorisch ab.

