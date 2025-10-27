Polizei Bochum

POL-BO: Kradfahrer (20) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Herne (ots)

Ein Kradfahrer (20, aus Herne) wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend, 26. Oktober, in Herne schwer verletzt.

Eine Autofahrerin (34, aus Herne) befuhr gegen 22.10 Uhr die Sodinger Straße stadtauswärts und bog im Bereich der Einmündung zur Sodinger Straße in Richtung Mont-Cenis-Straße nach links ab. Dabei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Kradfahrer, der die Sodinger Straße stadteinwärts befuhr.

Der 20-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung bracht den Herner in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Auch die Autofahrerin, die unter Schock stand, wurde von einer weiteren Rettungswagenbesatzung medizinisch behandelt. Die Sodinger Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell