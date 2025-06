Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unbekannter beschädigt geparktes Auto

Hettenleidelheim (ots)

Der Geschädigte parkte seinen Pkw am 18.06.2025 um 11:20 Uhr in der Pfarrgasse 24 in Hettenleidelheim am rechten Fahrbahnrand. Als er um 14:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass sein linker Außenspiegel beschädigt wurde. Es wird davon ausgegangen, dass ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Geschädigten streifte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Falls Sie Hinweise zur Tat oder zum Täter haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt.

