Polizei Bochum

POL-BO: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Kindertagesstätte

Bochum (ots)

Nach einem Einbruchsdiebstahl in eine Bochumer Kindertagesstätte ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Zeugenhinweise.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, 24. Oktober (16 Uhr), und Sonntag, 26. Oktober (17.15 Uhr), an der Wasserstraße 435.

Bislang unbekannte Tatverdächtige hatten sich dort gewaltsam Zugang zur Kindertagesstätte verschafft und die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Hierbei wurden diverse Schränke und Wertfächer aufgebrochen. Genaue Angaben zur Beute stehen noch aus.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 34 bittet unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell