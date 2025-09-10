Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrunfälle; Snackautomat aufgebrochen; Kinder von Kletterwand gestürzt

Reutlingen (ots)

Fußgänger von Auto erfasst

Ein Fußgänger ist am Mittwochvormittag von einem Auto angefahren worden. Gegen 9.10 Uhr wollte ein VW-Lenker mit seinem Wagen rückwärts zwischen zwei hohen Gebäuden von einer Grundstückseinfahrt auf die Konrad-Adenauer-Straße einfahren. Dabei erfasste der Pkw einen 76-Jährigen, der zu Fuß auf dem getrennten Geh- und Radweg unterwegs war. Der Senior stürzte in der Folge zu Boden. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde der Mann vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am VW war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Reutlingen (RT): Fußgänger contra Fahrrad

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in der Ringelbachstraße verletzt worden. Eine 20-Jährige befuhr gegen 11.15 Uhr mit einem Fahrrad die Ringelbachstraße in Richtung Kreuzeiche. Im Bereich der Einmündung mit der Straße An der Kreuzeiche überquerte sie eine Zeugenangaben zufolge Rot zeigende Ampel. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 75 Jahre alten Fußgänger, der die Straße bei wohl Grün geschalteter Ampel überquerte. Während der Senior nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen erlitt, trug die Radlerin leichte Verletzungen davon. Beide wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am Fahrrad beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rd)

Stuttgart-Hedelfingen / Esslingen: Nach Unfall davongefahren - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Auf die entsprechende Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart wird verwiesen. Diese ist unter dem folgenden Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/6114851

Nürtingen (ES): Snackautomat aufgebrochen

Ein Unbekannter hat sich in der Zeit zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, sieben Uhr, an einem Snackautomaten zu schaffen gemacht. Der Täter drang auf noch unbekannte Art und Weise in ein im Umbau befindliches Gebäude in der Europastraße ein und brach auf der Baustelle einen Snackautomaten auf, den er anschließend ausplünderte. Der Wert des Diebesguts sowie der angerichtete Sachschaden summieren sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (mr)

Plochingen (ES): Frontal mit Laster kollidiert

Ein Verkehrsunfall mit Verletzten hat am Mittwochmorgen zu einer Vollsperrung der Esslinger Straße (L 1192) geführt. Kurz nach 8.30 Uhr war ein 33 Jahre alter Mann mit einem Citroen auf der Esslinger Straße von Altbach herkommend unterwegs. Kurz nach dem Ortseingang Plochingen geriet er offenbar reaktionslos nach links, woraufhin der Pkw wohl ungebremst und frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes-Laster eines 59-Jährigen kollidierte. Beim Unfall wurden beide Fahrer verletzt, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurden. Ihre Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 55.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war außerdem eine großflächige Reinigung der Fahrbahn durch eine Spezialmaschine erforderlich. Die notwendige Vollsperrung der Esslinger Straße konnte gegen 11.30 Uhr aufgehoben werden. (mr)

Albstadt (ZAK): Kinder bei Unfall in Tailfingen verletzt

Zwei Kinder im Alter von acht und zehn Jahren sind am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Tailfingen verletzt worden. Die beiden Mädchen befanden sich gegen 15 Uhr im Rahmen einer Veranstaltung in der Straße Am Markt auf einer mobilen Kletterwand, als diese aus bislang unbekannter Ursache zusammenstürzte. Dabei zogen sich die Kinder verschiedene Verletzungen zu. Während die Zehnjährige vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurde, wurde die Achtjährige zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

