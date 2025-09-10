PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Erfolg im Kampf gegen die organisierte Cyberkriminalität - Haftbefehl gegen international gesuchten Hacker erlassen

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachdem im Jahr 2023, wie bereits berichtet, das weltweit agierende Netzwerk von Cyberkriminellen der Gruppierung "HIVE" unter Mitwirkung des Polizeipräsidiums Reutlingen zerschlagen und in der Folge in der Ukraine mehrere Tatverdächtige festgenommen worden waren, wurde nun auf Antrag des bei der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe eingerichteten Cybercrime-Zentrums ein europäischer Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Kopf einer international agierenden, mit dem HIVE-Netzwerk zusammenarbeitende Affiliate-Gruppierung erlassen.

Bei HIVE handelte es sich um ein sogenanntes Ransomware-as-a-Service-Modell, bei dem die Beteiligten arbeitsteilig vorgingen, indem sogenannte Affiliates in die IT-Netzwerke der Geschädigten eindrangen, sensible Daten exfiltrierten und anschließend die Computersysteme von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen mithilfe der durch die "HIVE"-Gruppierung zur Verfügung gestellten Software verschlüsselten.

Bei den Ermittlungen waren die US-amerikanische Justiz sowie das bei der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe angesiedelte Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit den auf Cyberkriminalität spezialisierten Ermittlern der Kriminalpolizeidirektion Esslingen des Polizeipräsidiums Reutlingen federführend tätig.

Bereits im Jahr 2022 übernahm das Polizeipräsidium Reutlingen für das gesamte Bundesgebiet die zentralen Ermittlungen gegen die Gruppierung, wonach der erfolgreiche, internationale Take-Down des Ransomware-Programms HIVE im Frühjahr 2023 folgte (Pressemeldungen abrufbar unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5426565 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5659518)

Nach der akribischen Auswertung unzähliger Datensätze, wie zum Beispiel Chatnachrichten und Kryptowährungstransaktionen, sowie dem damit einhergehenden ständigen Austausch und der Zusammenarbeit mit Partnerbehörden in Europa und Nordamerika gelang es nun, den mutmaßlichen Hauptdrahtzieher einer der aggressivsten und erfolgreichsten Affiliate-Gruppierungen zu identifizieren und den Erlass eines europäischen Haftbefehls zu erwirken.

Der Beschuldigte und seine Mittäter werden verdächtigt, von weltweit über 300 Unternehmen, darunter mindestens neun in Deutschland, in erpresserischer Absicht durch die Verwendung von Schadsoftware sensible Daten entwendet und verschlüsselt zu haben. Die Gruppierung ging dabei höchst professionell vor und forderte für die Entschlüsselung und Nichtveröffentlichung der Daten hohe Lösegelder. Der durch die Cyberangriffe entstandene wirtschaftliche Schaden wird auf einen hohen dreistelligen Millionenbetrag geschätzt.

Die weiteren nun geplanten Maßnahmen zur Festnahme und Anklage des Beschuldigten werden international eng koordiniert. Aufgrund des dringenden Verdachts, der Beschuldigte übe eine bedeutsame Rolle in der Hacker-Szene aus und verfüge über hohe kriminelle Energie, hat die amerikanische Regierung wegen weiterer Taten, die nicht das hiesige Verfahren betreffen, zehn Millionen US-Dollar für seine Ergreifung ausgelobt. Die internationalen Ermittlungen gegen die Administratoren von HIVE und weitere damit verstrickte Geschäftspartner dauern an.

Die öffentliche Fahndung nach dem Beschuldigten wurde im Fahndungsportal des Landeskriminalamts Baden-Württemberg eingestellt: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/fahndung-nach-fluechtigem-straftaeter/ . Hinweise können an das E-Mail-Postfach tips@cybercrime-es.org gerichtet werden.

Rückfragen bitte an:

Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe / Cybercrime-Zentrum
Baden-Württemberg
Pressestelle
Erster Staatsanwalt Florian Sommer
E-Mail: pressestelle@genstakarlsruhe.justiz.bwl.de
Telefon: 0721 926-9750

Pressestelle des Polizeipräsidiums Reutlingen:
Polizeioberrat Lutz Jaksche
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
Telefon: 07121/942-1100

Link zur Pressemeldung des US-Justizministeriums:

https://www.justice.gov/opa/pr/lockergoga-megacortex-and-nefilim-rans
omware-administrator-charged-ransomware-attacks

Link zur Fahndung des FBI:

https://www.fbi.gov/wanted/cyber/volodymyr-viktorovych-tymoshchuk

Link zur Fahndung von EUROPOL:

https://eumostwanted.eu/tymoshchuk-timoschuk-volodymyr-viktorovych-vo
lodimir-viktorovich

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 08:00

    POL-RT: Tatverdächtiger nach schwerer räuberischer Erpressung in Haft - Mössingen

    Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen Unter anderem wegen des dringenden Verdachts der schweren räuberischen Erpressung ist am Freitag (05.09.2025) ein 19-Jähriger von der Polizei festgenommen worden. Der Heranwachsende befindet sich bereits in Untersuchungshaft. Den derzeit vorliegenden ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 22:05

    POL-RT: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 61-jähriger Frau aus Tübingen

    Reutlingen (ots) - Tübingen (TÜ): Nachtrag zur Pressemitteilung vom 09.09.2025, 16.21 Uhr Die seit Sonntagnachmittag, 07.09.2025, vermisste 61-Jährige aus Tübingen ist am Dienstagabend eigenständig in eine Tübinger Klinik zurückgekehrt. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Hinweis an die Redaktionen: Wir bitten, das zur ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 16:45

    POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Rauch in Supermarkt

    Reutlingen (ots) - Pfullingen (RT): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht Das Polizeirevier Pfullingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Marktstraße. Eine 37-Jährige befuhr kurz vor 9.30 Uhr die Marktstraße in Richtung Stadtmitte Pfullingen. An der ampelgeregelten Einmündung mit der Dieselstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem 19 Jahre alten E-Scooter-Fahrer der über die dortige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren