Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Ladendiebe in Goethe-Galerie gestellt

Jena (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in der Goethe-Galerie vermehrt zu Ladendiebstählen. Dabei wurden am Freitagnachmittag innerhalb weniger Stunden mehrere Ladendiebe in einem Supermarkt von dem Ladendetektiv festgestellt. Diese bedienten sich an den Verkaufwaren und wollten den Laden verlassen, ohne diese zu bezahlen. Weiterhin entwendete ein 22-jähriger Täter in mehreren Bekleidungsgeschäften des Einkaufszentrum Beutegut. Dieser konnte schließlich gestellt werden. Durch die Polizei wurden vor Ort entsprechende Anzeigen wegen Ladendiebstahl aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell