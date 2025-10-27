Polizei Bochum

POL-BO: Reizgas an Bochumer Schule versprüht - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Bochum (ots)

Am heutigen Montagvormittag (27. Oktober) kam es in einer Gesamtschule an der Feldsieper Straße in Bochum zu einem Vorfall, bei dem mehrere Schülerinnen und Schüler durch Reizgas leicht verletzt wurden.

Gegen 11.10 Uhr wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass Schüler und auch Lehrkräfte über akute Atemwegsreizungen klagten. Nach ersten Erkenntnissen wurde in einem Flur im Erdgeschoss der Schule vermutlich Reizgas versprüht. Dadurch wurden rund 30 Schülerinnen und Schüler leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wurden vier Betroffene vorsorglich durch den eingesetzten Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei Bochum hat die Ermittlungen zur genauen Ursache des Vorfalls übernommen und ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter den Rufnummern 0234/909-8115 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell