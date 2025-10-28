PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum - 33-Jähriger durch Messerstiche verletzt

Bochum (ots)

Am späten Montagabend, 27. Oktober, ist ein 33-jähriger Mann (ohne festen Wohnsitz) mit einem Messer verletzt worden. In diesem Zusammenhang wurde unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bochum eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Bochum eingesetzt.

Gegen 21.45 Uhr erhielt die Polizei Herne einen Hinweis auf eine verletzte Person an einem Fast-Food-Restaurant an der Straße "Am Westerfeld" 2. Vor Ort trafen die Beamten auf den 33-jährigen Mann, der mehrere Stichverletzungen aufwies.

Durch Notarzt und Rettungskräfte wurde der Mann unverzüglich zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zu den Hintergründen der Tat können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum

