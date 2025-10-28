Polizei Bochum

POL-BO: Schwerer Verkehrsunfall am Castroper Hellweg: Fußgänger (27) von Straßenbahn erfasst

Bochum (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend, 27. Oktober. Ein Fußgänger (27, aus Bochum) wurde von einer Straßenbahn erfasst und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Der Mann überquerte gegen 19.35 Uhr den Castroper Hellweg in Höhe der Hausnummer 20. Als er über das Gleisbett in der Fahrbahnmitte lief, wurde er von einer von links kommenden Straßenbahn erfasst und auf die Straße geschleudert.

Der Bochumer zog sich bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn ins Krankenhaus.

Der Castroper Hellweg wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Gerthe gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

