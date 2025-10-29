Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht in Herne: Polizei sucht Fahrer eines schwarzen SUV

Herne (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht von Sonntag, 26. Oktober, in Herne-Holsterhausen sucht die Polizei Zeugen.

Nach bisherigen Kenntnissen hat ein unbekannter Zeuge gegen 18.25 Uhr beobachtet, wie ein schwarzer SUV auf der Ludwig-Steil-Straße gefahren sei und in Höhe der Hausnummer 10 gewendet habe. Dabei sei er kurzzeitig rückwärts auf den Bordstein gefahren und habe den geparkten Wagen eines 41-jährigen Herners beschädigt.

Der Unbekannte soll seine Fahrt anschließend in Richtung "Im Hasenkamp" fortgesetzt haben. Der Autofahrer sowie sein männlicher Beifahrer sollen beiden einen Vollbart haben. Bei dem schwarzen SUV soll es sich möglicherweise um einen Peugeot handeln.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5206 um Zeugenhinweise. Insbesondere wird auch der bislang unbekannte Zeuge, der als jugendlich beschrieben wird, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

