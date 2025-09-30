Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne

B402 - Traktor brennt während der Fahrt aus - Fahrer bleibt unverletzt

Haselünne / B402 (ots)

Am Dienstagvormittag (30.09.2025) ist auf der Bundesstraße 402 ein Traktor vollständig ausgebrannt. Gegen 11:05 Uhr bemerkte der 72-jährige Fahrer während der Fahrt von Meppen in Richtung Haselünne technische Probleme an seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine der Marke Same Rubin. Der Mann konnte den Traktor noch an der Einmündung Dörgener Feld abstellen und sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Kurz darauf stand das Fahrzeug in Vollbrand. Ein Straßenschild wurde durch die Hitze beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Haselünne war mit vier Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Während der Löscharbeiten war die Bundesstraße 402 zeitweise voll gesperrt. Später wurde eine einseitige Sperrung mit Ampelregelung eingerichtet.

