LPI-EF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Erfurt (ots) - Zum Einsatz kamen Erfurter Polizeibeamte am Samstagnachmittag an einer Wohnung im Stadtteil Johannesvorstadt. Drei Freunde meldeten, dass sie nach einer durchzechten Nacht bei einer 20-jährigen Bekannten nächtigten. Als diese am folgenden Mittag feststellte, dass sie ihr Handy nicht mehr finden konnte, verdächtigte sie die Schlafgäste und sperrte sie in der Folge auf dem Balkon aus, um eine Herausgabe ihres Telefons zu erzwingen. Nach etwa 15 Minuten in ...

mehr