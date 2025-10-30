PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Spende unterstützt Präventionsarbeit der Initiative "Kurve kriegen"

Bochum, Herne (ots)

Das Polizeipräsidium Bochum hat für die kriminalpräventive Initiative "Kurve kriegen" des Ministeriums des Innern Nordrhein-Westfalen eine Spende erhalten, die zur Umsetzung eines neuen Projekts für teilnehmende Kinder und Jugendliche genutzt werden soll. Der Betrag stammt aus dem Erlös des Cranger Kirmeskalenders, den das Leo-Hilfswerk Wanne-Eickel "Dickköppe" jährlich für den guten Zweck herausgibt.

Mit den Mitteln soll ein praxisorientiertes Vorhaben realisiert werden: Kinder und Jugendliche aus der Initiative werden defekte Fahrräder aufbereiten und wieder fahrtüchtig machen. Dabei erwerben sie handwerkliche Fähigkeiten, lernen Verantwortung zu übernehmen und setzen sich mit nachhaltiger Mobilität auseinander. Den Abschluss bildet eine gemeinsame Fahrradtour, die Teamgeist und Motivation fördert.

"Kurve kriegen" ist eine landesweite kriminalpräventive Initiative der Polizei NRW, die sich an Kinder und Jugendliche richtet, die Gefahr laufen, in eine kriminelle Laufbahn abzurutschen. Ziel der "Kurve kriegen" - Fachkräfteteams, bestehend aus Polizeibeamten und pädagogischen Fachkräften, ist es, kriminellen Karrieren frühzeitig entgegenzusteuern, neue Perspektiven zu schaffen und Wege in ein selbstbestimmtes, straffreies Leben zu eröffnen.

Das Polizeipräsidium Bochum und das Team von "Kurve kriegen" bedanken sich herzlich bei den "Leo-Dickköppen" für ihre tatkräftige Unterstützung und ihr Engagement.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

