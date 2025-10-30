PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Bochumerin (75) beraubt - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Bochum (ots)

Im Rahmen ihrer Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei Zeugen eines Raubdeliktes, das sich am Sonntag, 26. Oktober, in den frühen Morgenstunden am Wallbaumweg, zwischen Hohlstraße und Heinrich-Gustav-Straße, in Bochum-Langendreer ereignet hat.

Als die Wohnungsinhaberin (75) gegen 3.20 Uhr die Haustür öffnete, um ihre Katzen herauszulassen, drangen zwei bislang unbekannte Männer in das Einfamilienhaus ein. Dabei wurde die Bochumerin verletzt und musste später im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Die beiden Tatverdächtigen durchsuchten über eine längere Zeit die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Dafür verwendeten sie das Auto der Bochumerin, einen älteren schwarzen BMW X3 (SUV), dessen Schlüssel sie aus dem Haus mitgenommen hatten.

Die beiden Tatverdächtigen sollen 1,80 bis 1,90 m groß und "dunkelhäutig" sein, waren dunkel bekleidet und sprachen akzentfreies Deutsch.

Gegen 7.45 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass ein verdächtiges Fahrzeug an der Südstraße 33 in Bochum abgestellt worden sei. Er habe vermutlich sechs Personen gesehen - augenscheinlich drei Frauen und drei Männer, alle dunkel gekleidet. Zwei von ihnen hatten die Kennzeichen an dem Auto abgeschraubt. Dann entnahmen die Personen mehrere Taschen aus dem Auto und liefen zu Fuß Richtung Essener Straße.

Ermittlungen ergaben, dass es sich bei diesem Fahrzeug um den entwendeten Pkw der 75-jährigen Bochumerin handelt.

Die Kripo ermittelt und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen am Wallbaumweg gemacht bzw. wem ist das gestohlene Fahrzeug nach dem Raub aufgefallen? Hinweise bitte an die Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

  • 29.10.2025 – 15:06

    POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Mann?

    Bochum (ots) - Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos eines Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann? Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/184624 Hinweis: Wenn der Link ins Leere führt, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht. Der auf den Fotos abgebildete Mann soll am 12. Juli 2025 gegen 16.05 Uhr in einem Kiosk an der Robertstraße in Bochum ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 14:37

    POL-BO: Fußgänger (17) nach Zusammenstoß mit Pkw verletzt

    Herne (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, 28. Oktober, in Herne ist ein 17-jähriger Fußgänger verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand war der junge Herner gegen 8.50 Uhr zu Fuß vom Bahnhofsplatz in Richtung Cranger Straße unterwegs, als er im Kreuzungsbereich Westring/Cranger Straße trotz roter Fußgängerampel die Straße überquerte. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto eines 40-jährigen ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 11:41

    POL-BO: Trickbetrüger entwendet Geld einer Bochumerin (77) / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Ein Trickbetrüger hat einer 77-jährigen Frau Geld entwendet. Die Bochumerin war am Dienstag, 28. Oktober, gegen 11 Uhr auf dem Gehweg der Bethanienstraße unterwegs. In Höhe des Lebensmittel-Discounters wurde sie von einem Mann angesprochen, der sie fragte, ob sie Kleingeld für den Einkaufswagen wechseln könne. Die Frau holte ihre Geldbörse heraus, ...

    mehr
