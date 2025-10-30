Polizei Bochum

POL-BO: Bochumerin (75) beraubt - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Bochum (ots)

Im Rahmen ihrer Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei Zeugen eines Raubdeliktes, das sich am Sonntag, 26. Oktober, in den frühen Morgenstunden am Wallbaumweg, zwischen Hohlstraße und Heinrich-Gustav-Straße, in Bochum-Langendreer ereignet hat.

Als die Wohnungsinhaberin (75) gegen 3.20 Uhr die Haustür öffnete, um ihre Katzen herauszulassen, drangen zwei bislang unbekannte Männer in das Einfamilienhaus ein. Dabei wurde die Bochumerin verletzt und musste später im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Die beiden Tatverdächtigen durchsuchten über eine längere Zeit die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Dafür verwendeten sie das Auto der Bochumerin, einen älteren schwarzen BMW X3 (SUV), dessen Schlüssel sie aus dem Haus mitgenommen hatten.

Die beiden Tatverdächtigen sollen 1,80 bis 1,90 m groß und "dunkelhäutig" sein, waren dunkel bekleidet und sprachen akzentfreies Deutsch.

Gegen 7.45 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass ein verdächtiges Fahrzeug an der Südstraße 33 in Bochum abgestellt worden sei. Er habe vermutlich sechs Personen gesehen - augenscheinlich drei Frauen und drei Männer, alle dunkel gekleidet. Zwei von ihnen hatten die Kennzeichen an dem Auto abgeschraubt. Dann entnahmen die Personen mehrere Taschen aus dem Auto und liefen zu Fuß Richtung Essener Straße.

Ermittlungen ergaben, dass es sich bei diesem Fahrzeug um den entwendeten Pkw der 75-jährigen Bochumerin handelt.

Die Kripo ermittelt und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen am Wallbaumweg gemacht bzw. wem ist das gestohlene Fahrzeug nach dem Raub aufgefallen? Hinweise bitte an die Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache).

