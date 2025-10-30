POL-BO: Tatverdächtige Jugendliche nach Angriff in U-Bahn ermittelt
Bochum (ots)
Fahndungserfolg: Die beiden Jugendlichen, die am 9. Mai 2025 einen Mann (38) in der U 35 attackiert haben, sind ermittelt (Pressemitteilung zur Öffentlichkeitsfahndung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6144009 ).
Es handelt sich um zwei 16-jährige Bochumer.
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und bittet darum, die Fotos nicht weiter zu verwenden.
