Polizei Bochum

POL-BO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum - Nachtrag zum versuchten Tötungsdelikt in Herne

Herne (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6146802) kam es am Montag, 27. Oktober, zu einem versuchten Tötungsdelikt, bei dem ein 33-jähriger Mann mit einem Messer verletzt worden ist.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach weiteren Zeugen der Tat. Zudem gibt es Hinweise auf einen roten Kleinwagen, der sich zur Tatzeit (gegen 21.40 Uhr) auf dem Parkplatz des Möbelhauses an der Straße "Am Westerfeld 1" (unweit der Elektro-Ladesäulen) befunden haben soll. An dem Fahrzeug sollen sich zudem mehrere Personen mit "südländischem Aussehen" aufgehalten haben. Einer davon soll männlich, ca. 185 cm groß, schlank/sportlich und dunkel gekleidet gewesen sein.

Wer hat etwas beobachtet und kann Angaben machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter den Rufnummern 0234 909-4106 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

