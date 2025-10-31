Polizei Bochum

POL-BO: Fehlalarm an Wittener Grundschule - Polizei gibt Entwarnung

Witten (ots)

Nach einer Alarmauslösung an einer Wittener Schule am Freitagmittag, 31. Oktober, waren zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei im Einsatz. Nach einer gründlichen Durchsuchung des Schulgebäudes konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben.

Gegen 13.05 Uhr ging der polizeiliche Notruf über die Auslösung eines Alarms in der Grundschule an der Ardeystraße ein. Zahlreiche Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Bochum durchsuchten das gesamte Gelände sowie die Räumlichkeiten des Schulgebäudes. Nach einer umfassenden Begehung konnte die Polizei gegen 15.40 Uhr Entwarnung geben, da es sich um einen Fehlalarm handelte.

Während der Maßnahmen blieben die Schülerinnen und Schüler mit dem Lehrpersonal in ihren Klassenräumen und wurden im Anschluss sicher in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Für die Dauer des Einsatzes sperrte die Polizei den betroffenen Bereich.

Die genaue Ursache für den Fehlalarm ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

