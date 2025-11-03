PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Beschädigte Autos in Bochum-Leithe: Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell wegen mehrerer beschädigter Autos in Bochum-Leithe am Wochenende und bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand haben Unbekannte zwischen Freitag, 31. Oktober, 17.50 Uhr, und Samstag, 1. November, 9 Uhr, mindestens acht Autos im Bereich der Gelsenkirchener Straße zerkratzt.

Das Kriminalkommissariat 34 bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

