Polizei Bochum

POL-BO: Kind (6) bei Unfall leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Ein sechsjähriger Junge wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 28. Oktober, am Harpener Hellweg in Bochum leicht verletzt. Da der Unfall noch nicht abschließend geklärt werden konnte, bittet das Verkehrskommissariat jetzt um Hinweise.

Gegen 16.10 Uhr überquerte der Junge gemeinsam mit seinem Bruder (7) im Bereich der Fußgängerampel am Harpener Hellweg / Maischützenstraße die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der von links kommend Richtung Innenstadt unterwegs war. Der Sechsjährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Radfahrer hielt an, erkundigte sich nach dem Jungen und begleitete ihn und seinen Bruder nach Hause. Allerdings setzte er dann seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Der Vater des Jungen brachte den Sechsjährigen ins Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde.

Die Polizei bittet den Radfahrer, sich zu melden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 1,75 m groß, normale Statur, weißes Haar, gelbe Jacke, sprach akzentfreies Deutsch.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234 909-5206 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell