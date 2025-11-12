Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Von Fahrbahn abgekommen

Alpirsbach (ots)

Am Dienstagabend hat sich auf der Freudenstädter Straße ein Verkehrsunfall ereignet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 19:40 Uhr ein 49- jähriger Auto-Fahrer die Freudenstädter Straße von Schenkelzell kommend in Richtung Loßburg. Aus noch unbekannter Ursache kam er hier nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Gartenzaunpfosten. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurden die Betonfundamente der zwei Metallpfosten aus der Erde gerissen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Da Hinweise auf Alkoholkonsum vorlagen, wurde der 49-Jährige zur weiteren Beweissicherung auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

