PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Von Fahrbahn abgekommen

Alpirsbach (ots)

Am Dienstagabend hat sich auf der Freudenstädter Straße ein Verkehrsunfall ereignet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 19:40 Uhr ein 49- jähriger Auto-Fahrer die Freudenstädter Straße von Schenkelzell kommend in Richtung Loßburg. Aus noch unbekannter Ursache kam er hier nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Gartenzaunpfosten. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurden die Betonfundamente der zwei Metallpfosten aus der Erde gerissen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Da Hinweise auf Alkoholkonsum vorlagen, wurde der 49-Jährige zur weiteren Beweissicherung auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 13:08

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Verkehrsunfallflucht: Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Ispringen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht ist es am Montagmittag in Ispringen gekommen. Nach ersten Ermittlungen befuhr der Fahrer eines Rollers gegen 11:30 Uhr die Eisenbahnstraße in Richtung Pforzheim. An der Einmündung zur Genossenschaftsstraße beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Dabei überholte ein schwarzer SUV, der in ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 09:40

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbrüche in Baucontainer - Zeugen gesucht

    Pforzheim (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstagmittag und Montagfrüh gleich in zwei Baugruben in der Ziegeleistraße eingebrochen. Nach derzeitigem Sachstand wurden durch Unbekannten in einer Baugrube einer Firma insgesamt drei Materialcontainer gewaltsam geöffnet und Werkzeuge im unteren fünfstelligen Eurobereich gestohlen. In einer weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren