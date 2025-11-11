PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Diebstahl aus Baustellencontainer - Zeugen gesucht

Bauschlott (ots)

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Freitag und Samstag in zwei Container auf einem Baustellengelände in Bauschlott eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Täter in der Zeit zwischen Freitag, 14:00 Uhr, und Samstag 12:00 Uhr, auf eine Baustelle in der Pforzheimer Straße und öffneten dort gewaltsam zwei Lagercontainer. In der Folge entwendeten die Unbekannten Baugeräte, Elektrogeräte sowie Genussmittel. Der Wert des Diebesguts lässt sich auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich beziffern. Der durch den Aufbruch entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

