Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Diebstahl von E-Bikes: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

Zum Diebstahl zweier E-Bikes ist es am Wochenende in Pforzheim-Eutingen gekommen.

Zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 10:15 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Garage in der Fritz-Neuert-Straße und entwendeten zwei E-Bikes im Gesamtwert von rund 8.000 Euro. Bei den E-Bikes handelt es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Haibike sowie ein grünes Modell von Focus.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 07231 / 186 3211 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell