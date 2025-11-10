PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Diebstahl von E-Bikes: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

Zum Diebstahl zweier E-Bikes ist es am Wochenende in Pforzheim-Eutingen gekommen.

Zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 10:15 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Garage in der Fritz-Neuert-Straße und entwendeten zwei E-Bikes im Gesamtwert von rund 8.000 Euro. Bei den E-Bikes handelt es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Haibike sowie ein grünes Modell von Focus.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 07231 / 186 3211 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 09:50

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Einbrecher suchen Einfamilienhaus auf

    Remchingen (ots) - Auf Wertgegenstände hatten es am Samstag Unbekannte beim Einbruch in ein Wohnhaus im Ortsteil Singen abgesehen. Nach derzeitigem Sachstand drangen die Täter zwischen 18:30 Uhr und 20:40 Uhr in das in der Schillerstraße gelegene Objekt ein, indem sie eine Tür aufhebelten. Im Anschluss wurden sämtliche Räume durchwühlt. Letztlich nahmen die ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 09:46

    POL-Pforzheim: (PF) Karlsbad/Pforzheim - Geschwindigkeitskontrolle auf der BAB 8

    Pforzheim (ots) - Mehrere Bußgelder und ein Fahrverbot sind das Ergebnis einer Geschwindigkeitskontrolle des Verkehrsdienstes Pforzheim auf der Bundesautobahn 8 bei Karlsbad in Fahrtrichtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West wurden am Donnerstag, 6.11.25, zwischen 06:30 Uhr und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren