PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Grob verkehrswidrig und gefährdend unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Mühlacker (ots)

Am Sonntag ist ein 20-Jähriger auf der B 10 von Niefern in Richtung Mühlacker äußerst rücksichtslos unterwegs gewesen.

Eine aufmerksame Polizeistreife befuhr am Sonntag, gegen 17:30 Uhr, die B 10 von Niefern kommend in Richtung Mühlacker. Hierbei fiel den Beamten ein vorausfahrendes Fahrzeug auf Höhe Enzberg auf, welches mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. In einer Linkskurve, unmittelbar vor der Einmündung Heilbronner Straße in Enzberg, überfuhr der der 20-jährige KIA-Fahrer eine Sperrfläche und überholte mehrere Fahrzeuge, wobei ein Fahrzeug im Gegenverkehr eine Vollbremsung machen musst, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden.

Zeugen, die gefährdet wurden oder die Situation beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 09:50

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Einbrecher suchen Einfamilienhaus auf

    Remchingen (ots) - Auf Wertgegenstände hatten es am Samstag Unbekannte beim Einbruch in ein Wohnhaus im Ortsteil Singen abgesehen. Nach derzeitigem Sachstand drangen die Täter zwischen 18:30 Uhr und 20:40 Uhr in das in der Schillerstraße gelegene Objekt ein, indem sie eine Tür aufhebelten. Im Anschluss wurden sämtliche Räume durchwühlt. Letztlich nahmen die ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 09:46

    POL-Pforzheim: (PF) Karlsbad/Pforzheim - Geschwindigkeitskontrolle auf der BAB 8

    Pforzheim (ots) - Mehrere Bußgelder und ein Fahrverbot sind das Ergebnis einer Geschwindigkeitskontrolle des Verkehrsdienstes Pforzheim auf der Bundesautobahn 8 bei Karlsbad in Fahrtrichtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West wurden am Donnerstag, 6.11.25, zwischen 06:30 Uhr und ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 08:50

    POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Berauscht von Fahrbahn abgekommen - Fahrer wird schwer verletzt

    Loßburg (ots) - Ein 49-Jähriger ist am Sonntagabend auf der Bundesstraße 294 verunfallt und mit einem Baum kollidiert. Nach derzeitigem Sachstand kam der 49-Jährige mit seinem Ford, gegen 20:15 Uhr, alleinbeteiligt auf der Fahrt in Richtung Loßburg von der Fahrbahn ab und blieb letztlich abseits in einer Böschung liegen. Noch während der Versorgung des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren