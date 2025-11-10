Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Grob verkehrswidrig und gefährdend unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Mühlacker (ots)

Am Sonntag ist ein 20-Jähriger auf der B 10 von Niefern in Richtung Mühlacker äußerst rücksichtslos unterwegs gewesen.

Eine aufmerksame Polizeistreife befuhr am Sonntag, gegen 17:30 Uhr, die B 10 von Niefern kommend in Richtung Mühlacker. Hierbei fiel den Beamten ein vorausfahrendes Fahrzeug auf Höhe Enzberg auf, welches mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. In einer Linkskurve, unmittelbar vor der Einmündung Heilbronner Straße in Enzberg, überfuhr der der 20-jährige KIA-Fahrer eine Sperrfläche und überholte mehrere Fahrzeuge, wobei ein Fahrzeug im Gegenverkehr eine Vollbremsung machen musst, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden.

Zeugen, die gefährdet wurden oder die Situation beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell