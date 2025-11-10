Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Berauscht von Fahrbahn abgekommen - Fahrer wird schwer verletzt

Loßburg (ots)

Ein 49-Jähriger ist am Sonntagabend auf der Bundesstraße 294 verunfallt und mit einem Baum kollidiert.

Nach derzeitigem Sachstand kam der 49-Jährige mit seinem Ford, gegen 20:15 Uhr, alleinbeteiligt auf der Fahrt in Richtung Loßburg von der Fahrbahn ab und blieb letztlich abseits in einer Böschung liegen. Noch während der Versorgung des Verletzten stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und er musste eine Blutprobe abgeben.

Die Rettung- und Bergungsmaßnahmen gestalteten sich aufgrund der Topographie schwierig. Die B294 musste während der Unfallaufnahme und Bergung voll gesperrt bleiben. Der Sachschaden wird mit rund 14.000 Euro beziffert.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell