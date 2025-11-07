Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der StA Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des PP Pforzheim - Anfangsverdacht auf Sexualdelikt bislang nicht hinreichend verdichtet

Pforzheim (ots)

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft führen seit dem 3. November ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Pforzheim.

Zu Beginn des Verfahrens stand vornehmlich im Raum, dass die Grundschülerin auf dem Nachhauseweg im Stadtteil Huchenfeld von einem erwachsenen Mann angesprochen und unsittlich berührt wurde. Die zwischenzeitlich vorliegenden Befunde, insbesondere die Auswertung einiger objektiver Spuren, haben diesen Verdacht nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht bestätigt. Vielmehr liegen aktuell weder konkrete Hinweise auf einen sexuellen Missbrauch im Allgemeinen noch auf die oben genannten mutmaßlichen Handlungen durch einen unbekannten Mann vor.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft dauern an.

Christian Schwab, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Benjamin Koch, Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell