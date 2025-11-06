Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Mehrere verletzte Personen nach Frontalzusammenstoß

Birkenfeld (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmittag auf der Bundesstraße 294 gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 72-jähriger VW-Fahrer gegen 14:40 Uhr von Neuenbürg kommend in Richtung Pforzheim. Aus derzeit nicht näher bekannten Gründen geriet er nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer 68-jährigen Toyota-Fahrerin frontal. Durch den Unfall wurden die beiden Fahrzeuglenker sowie die ebenfalls 72-jährige Beifahrerin des VW-Fahrers schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 20.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Derzeit ist die B 294 weiterhin zur Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung in beide Richtungen gesperrt.

Christian Schulze, Pressestelle

