Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Betrunken mit Fahrrad unterwegs

Haiterbach (ots)

Am Mittwochabend ist ein betrunkener Fahrradfahrer in Haiterbach kontrolliert worden.

Gegen 22:15 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei einen offensichtlich betrunkenen Fahrradfahrer auf der Landesstraße 354 von Unterschwandorf kommend in Richtung Haiterbach. Der Mann konnte in der Nagolder Straße angetroffen und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholvortest bei dem 27-Jährigen ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.

Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Promillegrenzwerte für Radfahrer und -fahrerinnen sowie Fußgänger: Radfahrer/-innen, die mit 1,6 Promille und mehr auf dem Fahrrad unterwegs sind, begehen eine Straftat (siehe §§ 316 und 315c StGB). Neben einer Geldstrafe von mehreren Hundert Euro, werden zwei Punkte ins Verkehrszentralregister eingetragen. Außerdem ist eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) Pflicht. Sollte der Radfahrer oder -fahrerin bei der MPU durchfallen, droht ihm der Entzug seiner Fahrerlaubnis!

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell