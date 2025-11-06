PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Einbruch in Recyclinghof

Niefern-Öschelbronn (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in Niefern unberechtigt auf einen Recyclinghof gelangt und aus einem Container Gegenstände entwendet.

Nach bisherigem Sachstand überwand die Täterschaft einen Zaun, um auf das im "Enzberger Weg" gelegene Betriebsgelände zu gelangen. Anschließend brach man gewaltsam die Tür zu einem Bürocontainer auf. Schließlich nahmen die Täter unter anderem einen Feuerlöscher an sich. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt, der Diebstahlsschaden auf etwa 100 Euro.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

