Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Vermisstenfahndung nach einer 14-Jährigen

Königsbach-Stein (ots)

Die Polizei sucht nach einer 14-Jährigen, die seit Mittwoch den 05.11.2025 vermisst wird.

Seit Mittwoch, 05.11.2025, wird die in Königsbach-Stein wohnhafte 14-Jährige vermisst. Sie verließ ihr gewohntes Umfeld und kehrte nicht mehr zurück. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten zu keinen weiteren Erkenntnissen. Hinweise auf Straftaten zum Nachteil der 14-Jährigen liegen bislang nicht vor.

Die Vermisste ist von schlanker Gestalt, etwa 172 cm groß und trägt lange braune Haare, die zu einem Zopf gebunden sind. Beim Verschwinden trug sie eine schwarze Regenjacke "Jako", eine blaue oder graue Jeans und weiße Sneaker.

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4444 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hier geht es zur Vermisstenfahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/koenigsbach-stein-enzkreis-vermisstenfahndung/

Silas Lindörfer, Pressestelle

