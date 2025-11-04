Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Berauscht gefahren und geflüchtet

Freudenstadt (ots)

Einen alkoholisierten und offenbar auch unter Drogeneinfluss stehenden Audi-Fahrer haben Polizeibeamte des Polizeireviers Calw am Montagabend aus dem Verkehr gezogen. Bei der Festnahme widersetzte sich der 36-Jährige, infolgedessen ein Polizeibeamter eine leichte Verletzung davontrug.

Nach bisherigem Sachstand fiel der 36-jährige Fahrer, kurz vor Mitternacht, an einer polizeilichen Kontrollstelle auf der Stuttgarter Straße auf, als er sein Fahrzeug abstellte und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Im weiteren Verlauf kam er den Anweisungen der nacheilenden Polizeibeamten nicht nach, so dass unmittelbarer Zwang angewendet werden musste. Ein Atemalkoholvortest bestätigte im Anschluss einen Wert von rund 1,2 Promille. Weiterhin ergaben sich Verdachtsmomente der Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Auch konnte der 36-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Er musste eine Blutprobe abgeben und ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren mit mehreren Tatvorwürfen.

