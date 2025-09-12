Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250912-2-pdnms Zeugen/Hinweisgeber nach sexuellen Übergriff in Melsdorf gesucht

Melsdorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am gestrigen Tag gegen 14.30 Uhr kam es im Bereich des Heidenberg Teiches zu einem sexuellen Übergriff auf ein 16 jähriges Mädchen, der Täter flüchtete im Anschluss in Richtung Mettenhof.

Die Geschädigte war nach Schulschluss aus Mettenhof kommend auf dem Weg nach Hause über den Ottendorfer Weg Richtung Melsdorf. Ihr entgegen kam ein ihr unbekannter Mann. Der Mann stellte sich der Geschädigten in den Weg, entschuldigte sich kurz und griff der Schülerin dann unter das T-Shirt an die Brust. Als die Geschädigte dann laut schrie, fuhr der Mann auf einem e-Bike Richtung Mettenhof davon.

Der Täter war ca. 185 cm groß, ca. Anfang bis Mitte dreißig Jahre alt, schwarze Haare, schwarze Jogginghose mit roten Streifen an der Seite, eine Art verspiegelte Skibrille, schwarzes e-Bike mit schwarzen Gitter-Fahrradkorb hinten drauf. Der Mann fuhr dann weiter Richtung Mettenhof davon.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wem ist am gestrigen frühen Nachmittag im Bereich des Heidenberg Teiches eine verdächtige Person aufgefallen, wer konnte ggf. die Tat beobachten?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell