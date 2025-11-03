Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Freudenstadt) Loßburg - Diebe auf Brötchenjagd - Polizei sucht Zeugen

Loßburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in eine Bäckerfiliale eingedrungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden zwischen 20:00 Uhr und gegen 04:20 Uhr zwei Außentüren aufgehebelt, um sich Zutritt zum Gebäude in der Freudenstädter Straße zu verschaffen. Darüber hinaus wurde der Inhalt eines Feuerlöschers im Innenraum versprüht. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Im Anschluss konnten die Einbrecher unbemerkt flüchten. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Telefonnummer 07441 536-0 zu melden.

Vivien Forstner, Pressestelle

