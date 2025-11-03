PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Im Laufe des Samstages ist es in der Hauffstraße in Schömberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 21:40 Uhr gewaltsam über die Terassentür Zutritt zu dem Anwesen. Im Inneren wurden Schubladen und Schränke durchwühlt und mehrere Schmuckstücke gestohlen. Der Diebstahlsschaden wird im mittleren vierstelligen Bereich beziffert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07231/186 4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

