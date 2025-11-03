PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen!

Pforzheim (ots)

Eingebrochen sind von Donnerstag auf Freitag bislang unbekannte Täter in ein Schulgebäude in Brötzingen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag, 15:30 Uhr bis Freitag, 07:45 Uhr gewaltsam Zutritt in das in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße befindliche Schulgebäude. Sie brachen Türen sowie weitere Gegenstände auf und konnten unerkannt flüchten. Der Sachschaden und das Diebesgut können bislang noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 zu wenden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

