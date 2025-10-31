Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Diebe klauen Grabfiguren - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Im Zeitraum vom 17.10.2025 bis zum 19.10.2025 wurden mindestens drei verschiedene Messingstatuen im Wert von mehr als 3.000 Euro vom Hauptfriedhof in Pforzheim erbeutet.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge, entwendeten Unbekannte innerhalb der 3 Tage von drei verschiedenen Gräbern jeweils eine Messingstatue. Nach Angaben des Verantwortlichen des Hauptfriedhofes sowie weiterer Opfer seien noch mehr Statuen entwendet worden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, aber vor allem auch weitere Geschädigte, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden.

Vivien Forstner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell