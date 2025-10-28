Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Holzplatte auf Wanderparkplatz durch Brand beschädigt - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am frühen Montagmorgen (27.10.2025) ist die Polizei zum Wanderparkplatz "Auf der Lenne" im Bereich der Emil-Wolff-Straße in Bad Berleburg alarmiert worden.

Ein Zeuge hatte gegen 7:30 Uhr eine deutliche Rauchentwicklung im Bereich einer Sitzgruppe wahrgenommen. Bei genauerer Betrachtung fiel auf, dass die Holzplatte eines Tischs offenbar kurz zuvor durch Unbekannte in Brand gesetzt wurde.

Die Feuerwehr rückte aus, um die glühenden Brandreste zu löschen. Hinweise auf den/die Verursacher gibt es bislang nicht.

Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg bittet Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben, um Hinweise unter der 02751/909-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell