Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfall unter Alkoholeinfluss - 27-Jähriger bleibt unverletzt - #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

Am späten Freitagabend (24.10.2025) ist ein 27-Jähriger auf der L 722 zwischen Rudersdorf und Anzhausen mit seinem PKW verunglückt.

Der Mann war gegen kurz vor Mitternacht in Richtung Anzhausen unterwegs. In einer langen Rechtskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Dabei wurde das Auto erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 27-Jährigen fest. Ein Vortest verlief positiv. Der Mann kam daraufhin mit auf die Wache, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Führerschein und das Auto wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats laufen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell