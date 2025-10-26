POL-SI: Mehrere Schüsse mit PTB-Waffe: Polizeieinsatz in Geisweid - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Schüsse mit PTB-Waffe: Polizeieinsatz in Geisweid

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Am Samstagabend (25.10.2025) ist die Polizei gegen 20:50 Uhr in die Breitscheidstraße in Geisweid alarmiert worden.

Ein Anwohner hatte der Polizei gemeldet, dass vom Balkon einer Wohnung Schüsse abgegeben wurden. Ob es sich dabei um eine scharfe Waffe handelte, war zunächst unklar. Zu dieser Zeit hielten sich drei Personen in der Wohnung auf.

Die Polizei konnte kurz nach Eintreffen eine weitere Schussabgabe beobachten. Aus diesem Grund wurden weitere Kräfte, darunter Spezialeinsatzkräfte, zur Unterstützung alarmiert.

Gegen kurz nach 00:30 Uhr drangen Einsatzkräfte in die Wohnung ein. Alle Beteiligten, darunter ein 26-Jähriger, ein 23-Jähriger sowie eine 22-Jährige, wurden zur Wache nach Weidenau gebracht.

Die Polizei nahm eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen die beiden Männer auf.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusswaffe handelte.

