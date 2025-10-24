Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei stellt 38-jährigen Unfallflüchtigen - Vier Verletzte und hoher Sachschaden #polsiwi

Netphen (ots)

Am späten Donnerstagabend (23.10.2025) ist es zu einem Auffahrunfall auf der Landesstraße 729 zwischen Netphen und Deuz gekommen, bei dem vier Personen verletzt wurden und hoher Sachschaden entstand. Der 38-jährige Unfallverursacher flüchtete zunächst, konnte aber durch eingesetzte Beamte gestellt werden.

Gegen 22:30 Uhr waren ein 51-jähriger BMW-Fahrer mit seiner 47-jährigen Beifahrerin und ein 38-jähriger KIA-Fahrer mit seiner 25-jährigen Beifahrerin von Netphen in Richtung Deuz unterwegs. Der BMW bremste aufgrund eines vorausfahrenden Schwertransporters fast bis zum Stillstand ab. Der KIA-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr dem BMW auf.

Anschließend flüchtete der 38-jährige Unfallverursacher zu Fuß. Polizisten konnten ihn jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung antreffen. Der Grund seiner Flucht könnte in seiner Alkoholisierung gelegen haben, die die Beamten bei Antreffen feststellten. Sie nahmen den 38-Jährigen daher mit zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Bei dem Unfall wurden alle vier Beteiligten leicht verletzt und kamen in Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ersten Schätzungen nach beläuft sich dieser auf ca. 35.000 Euro. Den KIA beschlagnahmten die Polizisten. Der BMW musste ebenfalls durch einen Abschlepper geborgen werden.

Außerdem stellten die Beamten den Führerschein des 38-Jährigen sicher.

Während der Unfallaufnahme war die L729 zwischen Netphen und Deuz voll gesperrt.

Den 38-Jährigen erwartet nun eine Anzeige. Das Kreuztaler Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung bereits übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell