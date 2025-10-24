PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Betrüger in Eichen unterwegs - Unbekannte wollen EC-Karte abholen - #polsiwi

Kreuztal (OT Eichen) (ots)

Am Donnerstag (23.10.2025) haben Betrüger in Kreuztal-Eichen mehrfach versucht, an EC-Karten und Bankdaten zu gelangen.

Mehrere Einwohner in der Schulstraße und der Kirbergstraße erhielten zunächst Anrufe von vermeintlichen Bankmitarbeitern. Sie gaukelten den älteren Menschen vor, dass Rechnungen nicht beglichen und die EC-Karten dadurch gesperrt wurden. Um sie nun wieder zu entsperren, müssten die Karten abgegeben werden.

Tatsächlich erschien in mindestens einem Fall gegen kurz nach 15:30 Uhr ein unbekannter Abholer an der Tür eines Hauses in der Schulstraße. Der Mann gab an, die EC-Karte zur Polizei bringen zu wollen. Das Ehepaar stimmte jedoch nicht zu und schloss die Tür.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - ca. 1,65m groß
   - dunkle Haare
   - stämmige Figur
   - dunkle Kleidung

Hinweise zum Abholer oder einem möglichen Fahrzeug des Mannes nimmt die Kriminalpolizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Die Polizei appelliert:

   - Überreichen Sie keine EC-Karte, Schmuck oder andere 
     Wertgegenstände an unbekannte Menschen an der Haustür!
   - Geben Sie keine Informationen über Ihre Vermögensverhältnisse 
     oder Bankdaten weiter!
   - Legen Sie bei solchen Telefonaten immer direkt auf und rufen Sie
     die Polizei!

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren