Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Betrüger in Eichen unterwegs - Unbekannte wollen EC-Karte abholen - #polsiwi

Kreuztal (OT Eichen) (ots)

Am Donnerstag (23.10.2025) haben Betrüger in Kreuztal-Eichen mehrfach versucht, an EC-Karten und Bankdaten zu gelangen.

Mehrere Einwohner in der Schulstraße und der Kirbergstraße erhielten zunächst Anrufe von vermeintlichen Bankmitarbeitern. Sie gaukelten den älteren Menschen vor, dass Rechnungen nicht beglichen und die EC-Karten dadurch gesperrt wurden. Um sie nun wieder zu entsperren, müssten die Karten abgegeben werden.

Tatsächlich erschien in mindestens einem Fall gegen kurz nach 15:30 Uhr ein unbekannter Abholer an der Tür eines Hauses in der Schulstraße. Der Mann gab an, die EC-Karte zur Polizei bringen zu wollen. Das Ehepaar stimmte jedoch nicht zu und schloss die Tür.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 1,65m groß - dunkle Haare - stämmige Figur - dunkle Kleidung

Hinweise zum Abholer oder einem möglichen Fahrzeug des Mannes nimmt die Kriminalpolizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Die Polizei appelliert:

- Überreichen Sie keine EC-Karte, Schmuck oder andere Wertgegenstände an unbekannte Menschen an der Haustür! - Geben Sie keine Informationen über Ihre Vermögensverhältnisse oder Bankdaten weiter! - Legen Sie bei solchen Telefonaten immer direkt auf und rufen Sie die Polizei!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell