PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Drei Verletzte nach Auseinandersetzung in Geisweid - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Am Mittwochmittag (22.10.2025) ist es in Geisweid zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen.

Der Geisweider Bezirksdienst der Polizei wurde gegen 13:40 Uhr auf die Auseinandersetzung im Bereich des Rathauses am Lindenplatz aufmerksam. Zunächst stritten sich die polizeibekannten Beteiligten verbal. In der Folge erlitten ein 48-Jähriger, ein 47-Jähriger sowie ein 45-Jähriger Verletzungen. Zwei Beteiligte kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.

Die genauen Hintergründe sowie Abläufe der Tat sind bislang unklar. Ein Diensthund der Polizei fand im Umfeld des Tatortes ein Werkzeug, welches als Tatmittel in Frage kommen könnte. Der 48-Jährige steht im Verdacht, es im Rahmen der Körperverletzung eingesetzt zu haben.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 09:40

    POL-SI: Scheune abgebrannt - Kriminalpolizei ermittelt -#polsiwi

    Freudenberg-Oberheuslingen (ots) - Am gestrigen Dienstagabend (21. Oktober) ist es zu einem Scheunenbrand im Freudenberger Ortsteil Oberheuslingen gekommen. Dessen 75-jähriger Besitzer wurde kurz vor 22:00 Uhr durch Nachbarn auf den Brand aufmerksam gemacht. Am Nachmittag hatte sich der 75-Jährige noch in der Scheune, die als Abstellort für landwirtschaftliche ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 08:57

    POL-SI: PKW kollidiert mit Bus - Eine Person verletzt - #polsiwi

    Siegen (OT Weidenau) (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Weidenauer Straße ist am Dienstagnachmittag (21.10.2025) eine Person verletzt worden. Ein 59-Jähriger war gegen kurz vor 17 Uhr mit seinem PKW in Fahrtrichtung Geisweid unterwegs. Parallel befand sich ein Bus auf der Umweltspur. An einer Kreuzung wollte der Mann in die Straße "Bahnhof Weidenau" abbiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen den Bus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren