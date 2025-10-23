Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Drei Verletzte nach Auseinandersetzung in Geisweid - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Am Mittwochmittag (22.10.2025) ist es in Geisweid zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen.

Der Geisweider Bezirksdienst der Polizei wurde gegen 13:40 Uhr auf die Auseinandersetzung im Bereich des Rathauses am Lindenplatz aufmerksam. Zunächst stritten sich die polizeibekannten Beteiligten verbal. In der Folge erlitten ein 48-Jähriger, ein 47-Jähriger sowie ein 45-Jähriger Verletzungen. Zwei Beteiligte kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.

Die genauen Hintergründe sowie Abläufe der Tat sind bislang unklar. Ein Diensthund der Polizei fand im Umfeld des Tatortes ein Werkzeug, welches als Tatmittel in Frage kommen könnte. Der 48-Jährige steht im Verdacht, es im Rahmen der Körperverletzung eingesetzt zu haben.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

