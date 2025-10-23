POL-SI: Polizistin sieht in Freizeit einen frisch geklauten Audi - Fahrzeug nach Flucht sichergestellt und einen Mittäter erwischt - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Polizistin sieht in Freizeit einen frisch geklauten Audi - Fahrzeug nach Flucht sichergestellt und einen Mittäter erwischt

Siegen (ots)

Der Polizei in Siegen ist am Mittwoch (22. Oktober) ein Ermittlungserfolg gelungen. Einer 27-jährigen Polizeibeamtin, die morgens privat in Siegen unterwegs war, fiel ein Audi auf. Dieser war in der Nacht zu Dienstag (21. Oktober) zwischen Mitternacht und 05:30 Uhr in der Siegener Jahnstraße entwendet worden; die 27-Jährige hatte die Anzeige am Vortag noch selbst aufgenommen.

Laut dem Besitzer des grauen Audi A 4 war der Wagen verschlossen am Straßenrand abgestellt. Der oder die Täter hatten offenbar ein weiteres geparktes Auto geöffnet und die Beifahrertür anschließend offengelassen. Die Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen aufgenommen.

Dann kamen Kommissar Zufall und die Polizistin ins Spiel. Gegen 08:15 Uhr war die Beamtin am Mittwoch privat mit ihrem PKW in Siegen unterwegs. Dabei sah sie den geklauten Audi vor sich. Sie rief umgehend die Leitstelle an und folgte dem Audi Richtung Siegen-Weidenau. In Höhe der HTS-Ausfahrt Geisweid kam ein Streifenwagen der Siegener Polizei hinzu. Bei einem Anhalteversuch an einer Ampel umfuhr der Audi das blockierende Polizeifahrzeug und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Kreuztal. Der Streifenwagen fuhr hinterher. Als der Audi, der augenscheinlich mit zwei jungen Männern besetzt war, auf über 100 km/h beschleunigte und mehrere rote Ampeln überfuhr, brach man die Verfolgungsfahrt im regen Stadtverkehr aus Sicherheitsgründen ab. Der Audi wurde kurz darauf mit 114 km/h auf der Geisweider Straße durch ein Radargerät der Stadt Siegen gemessen.

Im Rahmen der Fahndung konnte der A 4 in einem Wohngebiet in der Hans-Böckler-Straße in Kreuztal-Buschhütten abgeparkt aufgefunden werden. In der Nähe stellten die Beamten einen 20-jährigen Mann fest, der wegen einschlägiger Delikte bereits polizeibekannt war. Eine Überprüfung und weitergehende Ermittlungen ergaben, dass der 20-Jährige als Beifahrer im flüchtenden Fahrzeug saß. Die Einsatzkräfte nahmen den jungen Mann vorläufig fest. Zudem stellten sie den Audi sicher.

Die Ermittlungen zu dem Fahrer sind ebenfalls erfolgreich verlaufen, es handelt sich um einen polizeibekannten 18-Jährigen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, ob die beiden Fahrzeuginsassen auch für den Autodiebstahl verantwortlich waren. Hier stehen noch weitere Vernehmungen sowie die Ergebnisse der Spurenauswertung an.

Der 20-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

