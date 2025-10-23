PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SI: Scheibe an Bushaltestelle zerstört - Zeugin beobachtet mögliche Täter - #polsiwi

Siegen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (23.10.2025) ist der Polizei eine Sachbeschädigung in der Koblenzer Straße gemeldet worden. Die Glasscheibe einer Bushaltestelle war gegen kurz nach 03:30 Uhr vollständig zerstört worden.

Eine Zeugin wurde durch einen lauten Knall geweckt und beobachtete zwei flüchtende Personen. Die Frau konnte jedoch Personenbeschreibungen abgeben.

Der Polizei gelang es, in der Morleystraße einen 19-Jährigen sowie einen 20-Jährigen anzutreffen. Die Beschreibungen trafen auf beide Männer zu.

Ob sie für die Tat verantwortlich sind, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

